Менеджер разбившегося чемпиона Формулы-1 Шумахера: "Ситуация настолько сложна, что мы не можем предоставить какие-либо подробности"

Менеджер многократного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Сабина Кем дала понять, что у семьи легендарного гонщика не остаётся выбора, кроме как держать в секрете информацию о его состоянии, сообщает Autosport.

В июне исполнилось 2,5 года с момента трагического падения Шумахера на горнолыжном курорте в Мерибеле, в результате которого он получил тяжёлую травму головы. Официальной информации о процессе восстановления практически нет, а неофициальная выглядит крайне неутешительно.

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«Михаэль никуда не исчез, – цитирует Кем Motorsport-Magazin. – Дело в том, что в настоящее время ситуация настолько сложна, что мы не можем предоставить какие-либо подробности. Я думаю, нужно уважать и принять стремление семьи Михаэля защитить свою личную жизнь. К сожалению, это единственный способ. По-другому просто быть не может».

Как сообщал УНИАН, Михаэль Шумахер получил травмы головы после падения на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах.