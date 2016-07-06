Формула-1: "Мерседес" не должна применять командную тактику - Экклстоун

Коммерческий босс Формулы 1 Берни Экклстоун призвал руководство "Мерседес" не вмешиваться в борьбу Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга на трассе, сообщает Autosport.com.

После столкновения на последнем круге Гран При Австрии руководитель «Серебряных стрел» Тото Вольф заявил, что, может быть, пришло время для использования командной тактики.

«Я думаю, мы должны позволить им бороться между собой. Это точно, – заявил Экклстоун в интервью Telegraph Sport. – Я разговаривал с Тото и сказал ему: «Пусть они разбираются сами. В случае необходимости у нас есть стюарды, команда не должна вмешиваться. Если Льюис идёт к победе, так пусть он и победит. Или Нико. Не надо вмешиваться».

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«Представьте себе, если в финальной гонке сезона, в которой будет решаться судьба титула, им запретят бороться. Это не пойдёт на пользу ни Формуле 1, ни «Мерседес», - добавил Экклстоун.

Как сообщал УНИАН, на последнем Гран-при Австрии Хэмилтон и Росберг столкнулись на последнем круге, в результате чего первый стал победителем гонки, а второй - из-за поломки - пропустил еще двух пилотов и финишировал лишь на 4-м месте.