Формула-1: Руководство "Мерседес" не исключает отстранения от гонок Хэмилтона и Росберга

Пилоты немецкой команды Формулы-1 "Мерседес" Льюис Хэмилтон и Нико Росберг могут быть оштрафованы или даже отстранены от выступления в гонках, если допустят еще одно обоюдное столкновение, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на The Telegraph.

Такие меры готовятся руководителями команды, чтобы избежать введения командной тактики.

Действующий чемпион мира Хэмилтон выразил несогласие с таким решением и попросил не лишать болельщиков на предстоящем "Гран-при Великобритании" удовольствия насладиться борьбой на трассе. Однако руководство команды не исключает, что какие-то шаги придется предпринять, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Отметим, что гонщики немецкого коллектива уже дважды столкнулись в текущем сезоне. Впервые это случилось на старте "Гран-при Испании", после чего оба пилота не смогли продолжить гонку. Во второй раз инцидент приключился на последнем круге "Гран-при Австрии", после чего Хэмилтон не только опередил лидировавшего Росберга, но и отправил его за пределы первой тройки. Вследствие поломки Росберг финишировал лишь на 4-м месте.