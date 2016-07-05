Украинский экипаж Eurolamp WRT занял 27-е место на Ралли Польши

В Польше завершился этап чемпионата мира по ралли, где украинский экипаж Eurolamp WRT занял итоговое 27-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Валерий Горбань и Владимир Корся за 3 часа 09 минут 27.4 секунды, отстав от победителей из Норвегии на +31 минуту 53 секунды ровно.

Украинский экипаж достаточно ровно прошел всю дистанцию, разделенную на четыре соревновательных дня. После первого дня гонки Горбань и Корся занимали 26-е место, по итогам следующего дня они были на 29-м месте, на третий день они вновь вернулись на 26-е место, а затем откатились в таблице на одну позицию вниз.

По итогам гонки Валерий Горбань отметил: «Дождь, который прогнозировали на пятницу и субботу, пошел сегодня. В итоге трасса стала очень скользкой, в глубокой колее местами образовались настоящие реки. В этих сложнейших условиях нам, увы, не удалось избежать проблем. На предпоследнем спецучастке у нас случился прокол колеса. Более того, когда мы уже ехали на ободе, после удара о камень, который был в колее, сломался рычаг подвески. В итоге, мы были вынуждены остановиться и производить, и замену колеса и ремонт подвески. К сожалению, непосредственно за линией финиша мы «нашли» еще один камень, слегка соскользнув с трассы. Так был сломан еще один рычаг подвески. Нам снова пришлось проводить восстановительные работы… Безусловно, финишировать в такой сложной гонке — это лучше, чем сойти с дистанции. Тем более, что у нас было несколько моментов, которые могли закончиться потерей автомобиля. Но с другой стороны, нельзя сказать, что мы довольны своим темпом и результатами… Тяжело нам дается борьба в зачете WRC. Есть еще над чем работать...».

Следующий старт команды состоится в конце июля — на Ралли Финляндии.

Второй украинский экипаж Алексея Тамразова финишировал на 46-м месте из 48-и участников.

Победителем Ралли Польши стал Андреас Миккельсен из Норвегии.