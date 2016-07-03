Формула-1. Хэмилтон на последнем круге выиграл Гран-при Австрии

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Австрии.

Победу Хэмилтон добыл на последнем круге гонки, когда обогнал своего партнера по команде и лидера личного зачета Нико Росберга. При этом немецкий гонщик, столкнувшись с британцем, сломал на своем автомобиле антикрыло и смог доехать до финиша лишь на четвертой позиции.

Также отметим, что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель сошел с дистанции в середине гонки, когда на его болиде "Феррари" взорвалось правое заднее колесо.

Кроме того, важным событием Гран-при Австрии стало десятое место Паскаля Верляйна. Немецкий пилот добыл первое в сезоне очко для своей команды "Манор".

Таким образом, после Гран-при Австрии вновь обострилась интрига в борьбе за чемпионство. Пилотов "Мерседес" Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона в личном зачете разделяют всего 11 очков.

Результаты Гран-при Австрии:

1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес")

2. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл")

3. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари")

4. Нико Росберг, Германия ("Мерседес")

5. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл")

6. Дженсон Баттон, Великобритания ("Макларен")

7. Роман Грожан, Франция ("Хаас")

8. Карлос Сайнс, Испания ("Торо Россо")

9. Вальтерри Боттас, Финляндия ("Уильямс")

10. Паскаль Верляйн, Германия ("Манор")

Личный зачет:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 153;

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 142;

3. Себастьян Феттель ("Феррари") - 96;

4. Кими Райкконен ("Феррари") - 96;

5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 88;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 72;

7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 54;

8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 39;

9. Фелипе Масса ("Уильямс") - 38;

10. Роман Грожан ("Хаас") - 28;

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 295;

2. "Феррари" - 192;

3. "Ред Булл" - 168;

4. "Уильямс" - 95;

5. "Форс Индия" - 59.