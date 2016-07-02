Формула-1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австрии

В Шпильберге завершилась квалификация 9-го этапа чемпионата мира по автоспорту в классе Формула-1 - Гран-при Австрии, где победу одержал британец Люьюис Хэмилтон.

В своей лучшей попытке Хэмилтон преодолел круг за 1 минуту 07.922 секунды. Его партнер по немецкой команде "Мерседес" немец Росберг отстал на 0,543 секунды, а неожиданно пробившийся в тройку лучших по итогам квалификации еще один немец Нико Хюлкенберг из "Форс Индия" - на 1.363 секунды.

Себастьян Феттель занял 4-е место в квалификации, а Дженсон Баттон замкнул пятерку сильнейших.

Вместе с тем, Росберг и Феттель потеряют позиции на старте. В частности, Росберг стартует не со 2-го, а с 7-го места в гонке.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Австрии состоится 3 июля.