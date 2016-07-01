Формула-1: Росберг обновил рекорд круга в первой тренировке Гран-при Австрии

Лидер чемпионата Нико Росберг стал быстрейшим в первой части свободных заездов Гран При Австрии, установив новый рекорд Ред Булл Ринга, сообщает Autorsport.com.

Во второй половине сессии не устоял многолетний рекорд австрийской трассы, установленный в далёком 2003 году Михаэлем Шумахером 1.07,908. На шинах Ultrasoft лидер чемпионата проехал круг с невероятным временем 1.07,644, а затем снял ещё 0,3 секунды – 1.07,373. Правда, Росберг был единственным, кто побил рекорд с первой попытки на Ultrasoft, в то время как Льюис Хэмилтон не смог даже выйти из 1.18, показав 1.08,086.

К концу тренировки Хэмилтон подтянулся к напарнику, показав время 1.07,730. В итоге их разделили 0,357 секунды. Практически столько же самому Хэмилтону уступил Феттель, который стал третьим. Четвёртое время осталось за Кими Райкконеном.

Как сообщал УНИАН, Гран-при Австрии продлится с 1 по 3 июля.