Формула-1: Риккардо останется в "Ред Булл" до конца сезона-2018

Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо официально подтвердил, что остается в команде как минимум до конца 2018 года, сообщает Autosport.com.

Австралиец до этого момента часто намекал, что будет рассматривать любой вариант, если команда сможет гарантировать ему борьбу за титул в течение нескольких лет. Руководитель команды Кристиан Хорнер в ответ на подобные заявления своего подопечного отметил, что у австралийца подписан пятилетний контракт с начала сезона-2014.

В преддверии домашнего для Red Bull Гран При в Австрии Даниэль Риккардо подтвердил, что останется с командой до конца 2018 года.

«Обе стороны хотят выиграть, но в этом сезоне борьба за титул слишком жесткая, – заявил Риккардо. – С этим ничего сейчас нельзя сделать, однако, говоря о следующем сезоне и о будущем в целом, у Red Bull больше всего шансов бросить вызов Mercedes».

У напарника Риккардо Макса Ферстаппена также подписано соглашение с Red Bull до конца 2018-го. Даниэль уверен, что их партнерство будет толкать команду к высоким результатам.

«Сейчас сложно предположить, что произойдет в долгосрочной перспективе, однако первые несколько гонок прошли хорошо, – добавил Даниэль. – Макс пришел в команду и уже в Барселоне задал тон – тот уик-энд был сумасшедшим. Однако потом всё пришло в норму. В Монако он не смог добиться такого же результата, что он открыто признал. Команде идет на пользу соперничество, так что я надеюсь, что оно будет и дальше двигать нас в правильном направлении».

Как сообщал УНИАН, этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" Гран-при Австрии состоится 1-3 июля.