Кризисный "Заубер" вскоре может обзавестись крупным инвестором

В команде Формулы-1 "Заубер", переживавшей тяжелое финансовое положение в начале сезона, в ближайшее время может появиться крупный инвестор, сообщает auto-motor-und-sport.de.

Вчера персоналу "конюшни" из 330 человек была выплачена зарплата за май и июнь. Руководство "Заубер" в выступлении перед сотрудниками на заводе в швейцарском Хинвилле отметило, что погашение долгов является частью программы по спасению гоночной команды.

Также известно, что в ближайшее время в "Заубер" должна прийти международная группа инвесторов, которая погасит долги и инициирует перезагрузку "конюшни".

Больше информации об инвесторах и потенциальной сделке должно появиться после Гран-при Венгрии, которое состоится 24 июля.

Отметим, что в нынешнем сезоне Формулы-1 "Заубер" остается одной из двух команд, которые не набирали очки.

"Заубер" выступает в Формуле-1 с 1993 года. Дольше нее в престижнейшей автогоночной серии участвуют лишь три команды - "Феррари", "Макларен" и "Уильямс".