Феттель: "Формула-1 должна оставаться опасной для гонщиков"

Четырехкратный чемпион мира в классе Формулы-1 Себастьян Феттель считает, что гонки, как и прежде, должны содержать опасность для пилотов. Об этом он сказал в интервью журналу Motor Sport.

"Это сложный баланс, но я думаю, что этот вид спорта в некотором роде должен оставаться опасным, чтобы быть привлекательным для зрителей.

Если вы потеряете этот ингридиент, они больше не будут чувствовать, что гонки находятся за пределами их возможностей - и это станет для них менее интересно. Я думаю, что основы гонок должны оставаться неизменными", - поделился мнением 28-летний гонщик.

При этом, Феттель добавил, что нынешним пилотам повезло ездить в эру безопасных автомобилей. Он напомнил, что несколько десятков лет назад гонщики не были столь удачливы и подвергались смертельной опасности во время каждого Гран-при.

Начиная с 1950-го года, во время Гран-при Формулы-1 погибли 49 гонщиков. Большинство смертельных аварий произошло в 1950-1970-е годы.