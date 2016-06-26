Moto GP. Австралиец Миллер сенсационно выиграл Гран-при Голландии

21-летний австралийский мотогонщик команды "Marc VDS" Джек Миллер стал сенсационным победителем Гран-при Голландии, которое завершилось сегодня в Эссене.

Миллер воспользовался большим количеством падений пилотов в течение гонки. Среди прочих не смог доехать до финиша семикратный чемпион мира Валентино Росси.

Во второй части лидером гонки был испанец Марк Маркес, возглавляющий генеральную классификацию. Однако Миллер его обогнал и больше не позволял приближаться к себе преследователям.

Итоги Гран-при Голландии:

1. Джек Миллер, Австралия (Marc VDS Honda);

2. Марк Маркес, Испания (Repsol Honda);

3. Скотт Реддинг, Великобритания (Pramac Racing);

4. Поль Эспаргаро, Испания (Tech3 Yamaha);

5. Андреа Янноне, Италия (Ducati);

6. Эктор Барбера, Испания (Avintia Racing);

7. Юджин Лаверти, Ирландия (Aspar Ducati);

8. Штефан Брадл, Германия (Aprilia);

9. Маверик Виньялес, Испания (Suzuki);

10. Хорхе Лоренсо, Испания (Yamaha).

Личный зачет:

1. Марк Маркес (Repsol Honda) - 145;

2. Хорхе Лоренсо (Yamaha) - 121;

3. Валентино Росси (Yamaha) - 103;

4. Дани Педроса (Repsol Honda) - 86;

5. Маверик Виньялес (Suzuki) - 79;

6. Поль Эспаргаро (Tech3 Yamaha) - 72;

7. Эктор Барбера (Avintia Racing) - 58;

8. Андреа Яннноне (Ducati) - 52;

9. Алейш Эспаргаро (Suzuki) - 49;

10. Юджин Лаверти (Aspar Ducati) - 48.