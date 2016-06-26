Moto GP. Австралиец Миллер сенсационно выиграл Гран-при Голландии
Марк Маркес укрепил лидерство во главе генеральной классификации.
21-летний австралийский мотогонщик команды "Marc VDS" Джек Миллер стал сенсационным победителем Гран-при Голландии, которое завершилось сегодня в Эссене.
Миллер воспользовался большим количеством падений пилотов в течение гонки. Среди прочих не смог доехать до финиша семикратный чемпион мира Валентино Росси.
Во второй части лидером гонки был испанец Марк Маркес, возглавляющий генеральную классификацию. Однако Миллер его обогнал и больше не позволял приближаться к себе преследователям.
Итоги Гран-при Голландии:
1. Джек Миллер, Австралия (Marc VDS Honda);
2. Марк Маркес, Испания (Repsol Honda);
3. Скотт Реддинг, Великобритания (Pramac Racing);
4. Поль Эспаргаро, Испания (Tech3 Yamaha);
5. Андреа Янноне, Италия (Ducati);
6. Эктор Барбера, Испания (Avintia Racing);
7. Юджин Лаверти, Ирландия (Aspar Ducati);
8. Штефан Брадл, Германия (Aprilia);
9. Маверик Виньялес, Испания (Suzuki);
10. Хорхе Лоренсо, Испания (Yamaha).
Личный зачет:
1. Марк Маркес (Repsol Honda) - 145;
2. Хорхе Лоренсо (Yamaha) - 121;
3. Валентино Росси (Yamaha) - 103;
4. Дани Педроса (Repsol Honda) - 86;
5. Маверик Виньялес (Suzuki) - 79;
6. Поль Эспаргаро (Tech3 Yamaha) - 72;
7. Эктор Барбера (Avintia Racing) - 58;
8. Андреа Яннноне (Ducati) - 52;
9. Алейш Эспаргаро (Suzuki) - 49;
10. Юджин Лаверти (Aspar Ducati) - 48.