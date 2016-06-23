Международная федерация автоспорта должна утвердить преемника Экклстоуна в роли главы Формулы-1

Назначение преемника Берни Экклстоуна на должность главы менеджмента Ф1 должно быть утверждено Международной автомобильной федерацией, заявил президент FIA Жан Тодт, сообщает Autosport.

Экклстоун, которому уже 85 лет, ранее заявлял, что не заинтересован в продаже своей доли в управлении Ф1 в размере 5,3%. Кроме того, Берни пока не собирается покидать свой пост.

Тодт, в свою очередь, лестно отзывается о работе, которую выполняет Экклстоун на своем посту. «Нынешний промоутер делает фантастическую работу по развитию Ф1, – сказал Тодт. – Но это не значит, что мы всегда согласны с его решениями. С другой стороны, я с уважением отношусь ко всему, что он делает. У Берни есть свой управленческий стиль. В спорте присутствует владелец контрольного пакета акций – CVC. Это сильная группа талантливых бизнесменов. Уверен, что когда придет время сменить менеджмент Ф1, они примут верное решение. Они должны сделать предложение, которое должно подходить и FIA в том числе. Я не сомневаюсь в том, что они все сделают правильно».

На вопрос о том, должна ли FIA сказать последнее слово в деле о назначении преемника Берни Экклстоуна, Тодт заметил: «Я не хочу вдаваться в детали контракта, но FIA действительно должна утвердить их кандидатуру».

Экклстоун с 1982 года контролирует распределение доходов от телетрансляций соревнований Формулы-1 и других автоспортивных чемпионатов. По сути, он является руководителем Формулы-1 в целом.