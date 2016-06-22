Формула-1: Хэмилтон сможет отыграть отставание от Росберга в 24 очка - эксперт

Бывший коммерческий директор Cosworth Марк Галлахер считает, что Льюис Хэмилтон, уступающий сейчас 24 очка Нико Росбергу, сможет отыграть отставание и выиграть титул в этом году, сообщает f-1news.

«Многие в Формуле 1 считают, что в этом году скорее Льюис может проиграть, чем Нико выиграть. Нико – очень сильный гонщик, но я не думаю, что есть кто-то, считающий, что окажется сильнее в прямой борьбе с Хэмилтоном. Для победы нужно, чтобы у Льюиса возникли какие-то проблемы – вызванные им самим или проблемами с машиной. Я уверен в том, что Хэмилтон отыграется. До конца сезона ещё 13 Гран-при – он будет выигрывать гонки», - отмечает Галлахер.

Обсуждая состав Ferrari в 2017-м и возможное «вето», наложенное Себастьяном Феттелем на переход в команду Даниэля Риккардо, Марк заявил, что не поддерживает подход Скудерии… «Очень жаль, что Себастьян возражает против того, чтобы его напарником стал сильный гонщик. Посмотрите на ситуацию в Red Bull, где приход в команду Макса Ферстаппена очень помог в мотивации Риккардо. Возможно, в Ferrari хотят повторить тот же сценарий, что использовался с Михаэлем Шумахером – с очевидными первым и вторым номерами, но я думаю, что это их только сдерживает», - считает специалист.

Как сообщал УНИАН, Росберг выиграл плседний этап "Формулы-1" Гран-при Европы в Баку и увеличил свой отрыв от Хэмилтона до 24 балло.

В сезоне-2016 Росберг выиграл 5 гонок из 8-ми. Еще две победы одержал Хэмилтон, а одну - Макс Ферстаппен.