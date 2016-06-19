Росберг выиграл свой пятый Гран-при в сезоне Формулы-1

Немецкий пилот команды "Мерседес" Нико Росберг стал победителем Гран-При Европы, который состоялся сегодня в столице Азербайджана Баку.

Росберг, выигравший вчера квалификацию, стартовал с первой позиции и до конца гонки никому ее не уступил. Также места на подиуме заняли Себастьян Феттель и Серхио Перес.

Отметим, что Перес второй раз в сезоне привез свой скромный болид "Форс Индия" в тройку лучших. Сегодня мексиканец лишь на последнем круге обогнал Кими Райкконена и заработал место на подиуме.

Результаты Гран-при Европы:

1. Нико Росберг, Германия ("Мерседес")

2. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари")

3. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия")

4. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари")

5. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес")

6. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс")

7. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл")

8. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл")

9. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия")

10. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс")

Личный зачет:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 141

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 117

3. Себастьян Феттель ("Феррари") - 96;

4. Кими Райкконен ("Феррари") - 81;

5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 66;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 54;

7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 52;

8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 39;

9. Фелипе Масса ("Уильямс") - 38;

10-11. Роман Грожан ("Хаас") - 22;

10-11. Даниил Квят ("Ред Булл"/"Торо Россо") - 22.

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 258;

2. "Феррари" - 177;

3. "Ред Булл" - 140;

4. "Уильямс" - 89;

5. "Форс Индия" - 59.