Формула-1: Росберг выиграл квалификацию "Гран-при Европы" в Баку

В Баку завершилась квалификация этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" Гран-при Европы, где лучший результат показал немец Нико Росберг из "Мерседес".

Длинный круг более чем 6 километров пилот преодолел за 1 минуту 42.758 секунды.

2-е место занял мексиканец Серхио Перес, отставший от победителя на 0.757 секунды. Впрочем, по итогам квалификации он получил штраф в пять позиций на стартовой решетке гонки и будет начинать завтрашнюю гонку на 7-м месте. В результате аварии в свободных заездах, коробка передач на машине Переса получила повреждения и потребовала замены. В результате Серхио потеряет пять мест.

Таким образом, на 2-м месте стартовой решетки будет стартовать Даниэль Рикардо из Австралии, а следом за дуэтом Росберг - Рикардо, во втором ряду - Себастьян Феттель и Кимми Райкконен. На третьем ряду стартовой решетки будут присутствовать Фелиппе Масса и Даниил Квят.

Гонка Гран-при Европы состоится в Баку в воскресенье, 19 июня.