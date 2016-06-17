В Баку стартовал первый в истории Азербайджана этап "Формулы-1"

В Баку начались тренировочные заезды первого в истории Азербайджана этапа соревнований чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", сообщает f1news.

Согласно регламенту соревнований, в пятницу-субботу пройдут три тренировки - две сегодня и одна в субботу. Также в субботу состоится квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье.

Первая тренировка началась сегодня в 12.00 по киевскому времени.

Эта гонка весьма схожа с Гран-при Монако в Монте-Карло, так как трасса проходит по городским улочкам в центре города. В историческом центре Баку улочки весьма узкие, что крайне затруднит обгоны для гонщиков.

Пилот Дженсон Баттон наканцне гонки отметил: «Мы много лет серьёзно работаем над повышением безопасности автодромов и вдруг приезжаем сюда и видим, что в третьем, седьмом и 14-м поворотах вообще нет никакой зоны вылета. В третьем повороте вполне можно изменить конфигурацию. А в седьмом стоят три барьера TecPro, а за ними – бетонный блок. Понятно, что сложно добиться большего, когда трасса окружена зданиями. Мы надеемся, что в FIA провели необходимые проверки. Даже в Монако есть зоны вылета в опасных местах, а это не Монако – в Баку гораздо более скоростная трасса».

Некоторые гонщики критиковали въезд на пит-лейн, где скорость на параллельном участке очень высокая, а на пит-лейн ограничена 60 км/ч, но многие говорили, что конфигурация трассы такова – и к ней нужно найти подход.

В свою очередь, Даниил Квят отмечает : "Въезд и выезд с пит-лейн довольно необычные, особенно въезд – мы подъезжаем к нему на огромной скорости, но уровень сцепления в том месте низкий, поэтому будет интересно. Выезд тоже довольно узкий, я даже не помню, на каких трассах есть что-то подобное. Надеюсь, это не приведет к каким-либо опасным ситуациям..."