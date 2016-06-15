"Формула-1": Директор "Рено" хочет увидеть в Баку солнце

За два предыдущих Гран При гонщики Renault повредили два шасси, и гоночный директор команды Фредерик Вассёр надеется, что в Баку эта ситуация не повторится, сообщает f1news.

"После холодной Канады я очень хочу увидеть солнце! Жара не только вернёт на лица улыбки, но и поможет машине эффективнее работать с резиной, а это главная составляющая гоночного уик-энда. Хорошо, если в этот уик-энд мы не повредим очередное шасси. Нам очень бы хотелось заработать очки. Такова наша цель", - отметил гоночный директор команды.

Говоря о том, что за две последние гонки команда повредила два шасси, Вассёр отметил: "Команде есть чем заняться и на трассе, и на базе в Энстоуне! Конечно, нелегко, когда три гонки подряд проходят на городских трассах, а мы проверяем стены на прочность. В Канаде шасси Кевина получило не очень серьезные повреждения, так что в Баку мы будем его использовать в качестве запасного. В Монако Джолион повредил шасси гораздо сильнее, поэтому в дальнейшем оно использоваться не будет. Таковы гонки, и у подразделения команды, занимающегося композитными материалами, полно работы. К счастью, гонщики в авариях не пострадали – это подверждает высокий уровень безопасности машины Формулы 1".

Говоря же в целом о команде ее гоночный директор отметил: "Мы пришли в Формулу 1 надолго, но очень поздно занялись этим проектом, поэтому и не рассчитывали на быстрый успех. Тем не менее, несколько предыдущих гонок не оправдали ожиданий. Но чтобы добиться результата, сначала надо финишировать в гонке. Это первое. Чтобы полностью раскрыть потенциал машины, нужно без проблем провести уик-энд. Надо признать, что в нескольких предыдущих гонках нам этого не удавалось. Если говорить о плюсах, мы увидели потенциал новой версии силовой установки и прогрессируем в работе с машиной. Сейчас в Энстоуне готовится много новинок, и мы надеемся максимально воспользоваться любым шансом. Команда очень мотивирована".

Как сообщал УНИАН, Гран-при Европы состоится в Баку 17-19 июня. Сама гонка пройдет в воскресенье, 19 июня.