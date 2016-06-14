Формула-1: Росбергу посоветовали уйти из "Мерседес", команда на стороне Хэмилтона

Столь опытный эксперт, как Гэри Андерсон, в своё время работавший в таких командах, как Brabham, McLaren, Jordan, Stewart и Jaguar, считает, что Нико Росбергу стоит сделать выводы и задуматься о собственном будущем.

«Когда они столкнулись в Спа в 2014-м, осталось впечатление, что вину возложили на Росберга, – омтечает Андерсон. – После этого, когда бы ни возникал риск контакта между машинами Mercedes, именно ему чаще всего приходилось предпринимать какие-то действия, чтобы избежать последствий. Похоже, что история повторяется. После инцидента на первом круге Гран При Испании Росберг уже просто-напросто не тот гонщик, который до этого одержал семь побед подряд".

В Монреале Росберг опередил Хэмилтона по внешнему радиусу, передние колёса его машины поравнялись с передними колёсами машины напарника, и он должен был сохранить свою внешнюю траекторию на входе во 2-й поворот. Но Хэмилтон не оставил ему места. Если бы Росберг не уступил, оба бы вылетели с трассы. Но Нико сбросил скорость, съехал на обочину, и это испортило ему гонку.

В Испании переднее колесо машины Хэмилтона ни в какой момент времени не было впереди заднего колеса Mercedes Росберга. Но в Канаде передние колёса их машин поравнялись, и Нико был полностью вправе защищать свою позицию.

"Хэмилтон заявил, что врезался в Росберга из-за того, что возникла сильная недостаточная поворачиваемость, но то же самое он говорил в прошлом году в Остине. Если бы справа от него в том повороте была машина другого гонщика, он бы оставил больше места. Но он знает, что Росберг – лёгкая добыча, ведь руководство Mercedes встанет на его сторону в этом споре. В общем, неудивительно, что всё это произошло вновь", - продолжает эксперт.

"Если бы я консультировал Росберга, то мой совет был бы простым. Пришло время двигаться дальше. Да, сейчас он пилотирует лучшую машину чемпионата, но неужели он хочет оставаться вторым номером при Хэмилтоне? Не думаю. И Mercedes не будет вечно оставаться лучшей машиной. Зато дуэт Себастьяна Феттеля и Нико Росберга мог бы стать той комбинацией, которая нужна Ferrari…», - подытоживает Андерсон.

Как сообщал УНИАН, Росберг выиграл первые четыре гонки сезона-2016, но затем потерпел три досадные неудачи. Последняя из них случилась с пилотом на Гран-при Канады где он занял только 5-е место и позволил Хэмилтону вплотную приблизиться к себе в турнирной таблице.