Жителям Баку предложили заклеить окна скотчем на время проведения Гран-при "Формулы-1"

Правительство Азербайджана рекомендует горожанам принять меры безопасности в связи с проведением в Баку автогонок Гран-при Европы в классе Формула-1, сообщает abc.az.

Как заявил министр молодёжи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, владельцам магазинов на первых этажах зданий, перед которыми проходит гоночная трасса, должны предпринять меры безопасности, чтобы из-за слишком громкого звука моторов болидов F1 не сломались стёкла.

«Подобная практика существует. Хотя витринные стёкла и толстые, могу им посоветовать на всякий случай установить опоры за стёклами, чтобы не допустить разрушения стекла из-за резонанса, или же заклеить по старой традиции стёкла скотчем крест-накрест» - сказал Рагимов.

При этом он призвал жителей столицы к тому, чтобы научиться зарабатывать на F1.

«Если закон не запрещает, пусть люди зарабатывают, почему бы и нет?! В Монако гонки проводятся уже 50 лет, и жители этого города воспринимают это мероприятие не только как гонку, но и как источник заработка», - отметил министр.

Заезды Гран-при Европы состоятся в Баку 17-19 июня: 17 июня тренировочные заезды, 18 июня – квалификация, а 19 июня – сам Гран-при.