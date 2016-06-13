Украинский экипаж занял 28-е место на этапе чемпионата мира по ралли

Украинский экипаж Валерий Горбань - Владимир Корся занял 28-е место на шестом этапе чемпионата мира по ралли Rally Italia Sardegna, сообщается на официальном сайте соревнований.

Экипаж Eurolamp World Rally Team преодолел дистанцию с общим временем 4 часа 49 минут 08.7 секунды отстав от победителей на 1 час 13 минут 42.9 секунды.

Украинский экипаж в ходе гонки столкнулся с серьезными техническими проблемами. На самом старте первого скоростного участка, Ittiri Arena Show, на MINI Cooper WRC Валерия Горбаня и Владимира Корси вышел из строя левый передний привод. Экипаж добрался до финиша спецучастка, но при этом было потеряно порядка сорока секунд. На следующий деньавтомобиль украинцев соскользнул на обочину и, воткнувшись правым передним колесом в грунт, совершил кувырок через капот и водительскую сторону. К счастью, Валерий Горбань и Владимир Корся не пострадали. На шести субботних скоростных участках Валерий Горбань и Владимир Корся четыре раза пробивали покрышки, и дважды «ловили» камни, испытывая на прочность подвеску. А в воскресенье экипаж первым уходил на дистанцию скоростных участков. В результате, по ходу первых проездов по СУ ему приходилось выполнять роль чистильщика трассы.

«После такого количества проблем, с которыми пришлось столкнуться, мы рады, что финишировали в этой гонке. И рады дополнительной паре сотен километров наката, которые мы записали в свой актив», — подвел итог итальянскому этапу Владимир Корся.

В итоговой классификации Rally Italia Sardegna экипаж Валерия Горбаня и Владимира Корси занял 28-е место абсолютного зачета и 12-е в своем классе, замкнув протокол WRC.

Победителем общего зачета Ралли Сардинии стал экипаж бельгийского гонщика Тьерри Нёвилля. Второе место занял финн Яри-Матти Латвала, третий результат показал француз Себастьян Ожье.

В общем зачете чемпионата мира по-прежнему лидирует Ожье, набравший 132 очка. Следом за ним идет испанец Дани Сордо. У него 68 очков. Первую тройку замыкает норвежец Андреас Миккельсе, у которого на одно очко меньше.

Победитель Ралли Сардинии Нёвилль поднялся на седьмую строчку.

Следующий этап чемпионата мира по ралли пройдет с 1 по 3 июля в Польше.