Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Канады

В Монреале завершился гонка 7-го этапа чемпионата мира "Формула-1", в котором победу одержал британский гонщик Льюис Хэмилтон из "Мерседес".

Хэмилтон одерржал вторую подряд победу в сезоне после гонки в Монако.

Британец преодолел дистанцию в 70 кругов на 5,011 секунды быстрее Себастьяна Феттеля из "Феррари". Третье место занял Валери Ботас "Уильямс".

Хэмилтон до 9 очков сократил отставание от немца Нико Росберга в личном зачете, который сегодня занял 5-е место - 116 против 107. Именно Росберг выиграл первые четыре гонки нынешнего сезона. На счету Хэмилтона победы в 6-й и 7-й гонках сезона. Четвертый этап выиграл Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Феттель поднялся на 3-е место в личном зачете, опередив Даниэля Риккардо - 78 баллов против 72.

В Кубке конструкторов у "Мерседес" 223 очка, "Феррари" - 147, "Ред Булл" - 130.