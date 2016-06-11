Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады
21:49, 11 июня 2016Мотор
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Завершились предварительные заезды этапа "Формулы-1".
Reuters
Британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в Монреале, завоевав 53-й поул в карьере, четвёртый в этом году и пятый на канадской трассе, сообщает f1news.
Второе время у Нико Росберга - гонщики Mercedes вновь займут весь первый ряд стартового поля.
Со второго стартуют Феттель и Риккардо, с третьего – Ферстаппен и Райкконен.
Квят и Эриксон потеряют по три позиции на стартовом поле за инциденты на предыдущем этапе в Монако, а Магнуссен начнёт гонку с пит-лейн.
Гран-при Канады состоится в воскресенье, 12 июня.
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