Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады

Британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в Монреале, завоевав 53-й поул в карьере, четвёртый в этом году и пятый на канадской трассе, сообщает f1news.

Второе время у Нико Росберга - гонщики Mercedes вновь займут весь первый ряд стартового поля.

Со второго стартуют Феттель и Риккардо, с третьего – Ферстаппен и Райкконен.

Квят и Эриксон потеряют по три позиции на стартовом поле за инциденты на предыдущем этапе в Монако, а Магнуссен начнёт гонку с пит-лейн.

Гран-при Канады состоится в воскресенье, 12 июня.