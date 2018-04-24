С прицелом на Формулу-1: сын Михаэля Шумахера произвел фурор в мире автоспорта

Одним из самых обсуждаемых событий последних дней в мире автоспорта стал успех 17-летнего Мика Шумахера в Формуле-4. Молодой пилот, приходящийся сыном легендарному Михаэля Шумахера, выиграл две субботние гонки на трассе Лаузицринг, а третью, воскресную, завершил на шестой позиции.

Формула-4 является нижним этажом формулийных гонок, который был создан лишь в 2013 году как раз для развития молодых гонщиков. Шумахер, представляющий итальянскую команду "Према", выступает в сразу в двух чемпионатах - итальянской и немецкой "Формуле-4", причем и там, и там находится на втором месте в личном зачете пилотов. Такие выступления заставили говорить о Мике как о наследнике великого чемпиона Формулы-1.

Немецкий гонщик Тимо Глок в свое время выступал в Формуле-1 параллельно с Михаэлем Шумахером, а в минувший гоночный уик-энд следил за гонкой его сына. "Еще когда Мик выступал в картинге, мне казалось, что он очень похож на Михаэля. Я тогда подумал, что если он наденет красный шлем, то его точно можно будет перепутать с Михаэлем. Сходство просто поразительное. У Мика такая же посадка за рулем, как и у отца, и у него взгляд Михаэля. Кажется, что он не замечает соперников вокруг и видит только цель, к которой стремится. В нем есть качества, присущие Михаэлю. Мик – невероятно стабильный и очень уравновешенный гонщик. Я надеюсь, в будущем он сможет не только сохранить, но и развить эти качества", - считает Глок.

Нынешний сезон второй для Мика Шумахера в Формуле-4, и, естественно, его успехи в данной серии поднимают вопрос о сроках его дебюта в главной серии - Формуле-1. Градус дискуссии особенно растет после успешного выступления в Формуле-1 пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, который несколько недель назад в свои 18 лет выиграл Гран-при Испании. Причем, Ферстаппен также является сыном пилота Ф-1, Йоса Ферстаппена.

"Конечно, Мику не хватает опыта отца, - считает Йос. - Думаю, ему понадобится больше времени, чтобы добиться хороших результатов. Я немного видел его выступления, и думаю, что он обладает необходимыми навыками. Ему просто надо дать время".

Шумахер-старший дебютировал в Формуле-1 в 22 года, и его сын также не спешит в главную автогоночную серию - следующим шагом молодого гонщика станет Формула-3. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Менеджер Михаэля Шумахера Сабина Ким ранее говорила, что это произойдет не ранее 2018-го года, но сам Мик считает, что переход должен состояться уже после нынешнего сезона.

"Мне мало гонок Формулы-4, они слишком короткие. Хотелось бы подольше находиться в борьбе, побольше проезжать кругов. Но когда так много машин, то пилотам всегда непросто.

Без сомнений, следующим шагом будет выступление в Формуле-3. Там очень высокая конкуренция", — считает Шумахер-младший.

Тимо Глок согласен с решением Мика: "Видно, насколько серьезного прогресса Мик добился по сравнению с прошлым сезоном. Его следующим шагом должен стать переход в Формулу-3. Ему предстоит преодолеть долгий путь, однако у него есть все необходимые качества".

"Мик должен продолжать оставаться спокойным настолько, насколько это возможно. В данный момент он полностью расслаблен, что помогает ему не обращать внимания на прессинг", - добавляет Глок.

Тем временем, о состоянии здоровья отца Мика, который два с половиной года назад упал и ударился головой об камень на лыжной трассе, известно по-прежнему немного. Михаэль Шумахер уже может сидеть в кресле, но по-прежнему передвигается на коляске с помощью докторов. Он узнает родственников, но не разговаривает, так как мышцы его лица атрофировались.

Специалисты считают, что у семикратного чемпиона Формулы-1 мало шансов на полное восстановление, и он до конца жизни останется инвалидом.