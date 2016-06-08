Пилот "Формулы-1" Феттель: Гран-при Канады - сложная трасса для гонщика и машины

В традиционном превью этапа немецкий гонщик, а также главный моторист Ferrari Маттиа Бинотто рассказали об особенностях монреальской трассы, сообщает f1news.

В частности, Феттель отмечает: «Монреаль – отличное место. Здорово, что мы выступаем в Канаде! Эта гонка нравится всем пилотам и болельщикам. Там отличная трасса! Ее особенность в том, что это не настоящий автодром – трасса сочетает элементы городской и стационарной, но в результате она получилась очень интересной и сложной для тормозов. Победа в этом Гран При приносит огромную радость, так что мы максимально выложимся, чтобы добиться этого результата. Ограждения расположены близко к трассе, при этом на выезде из последней шиканы находится известная "стена чемпионов", контакта с которой не удалось избежать и мне. Не хотелось бы повторить этот опыт. Монреальское кольцо с его жесткими торможениями и быстрыми сменами направлений - одна из моих любимых трасс старой школы. Очень важно вовремя тормозить и правильно проходить повороты. Это непростая трасса не только для гонщика, но и для машины, в частности, для тормозов и резины, поскольку постоянно приходится сбрасывать скорость, а затем снова разгоняться, так что там очень важен хороший разгон».

В свою очередь, Бинотто отмечает: «Следующий этап чемпионата пройдет в Канаде на трассе имени Жиля Вильнева. Это одна из самых интересных гонок в сезоне. Как и в Монце, Спа и на других подобных трассах, ключевую роль в Монреале играет мощность двигателя. Здесь есть длинные прямые, небольшая шпилька и шиканы, где важен хороший разгон, так что двигатель должен раскручиваться до максимальных оборотов. Надо учитывать переменчивую погоду, а также высокую вероятность появления автомобиля безопасности, поскольку иногда машины сталкиваются и врезаются в ограждения. Здесь есть жесткие торможения, так что тормоза испытывают высокую нагрузку. Кроме того, высокий расход топлива также может вызвать проблемы. Благодаря всему этому, гонка получается очень интересной, поскольку на старте никогда не знаешь, чем всё закончится. Старт-финишной прямой предшествует ещё один прямой отрезок, очень длинный: на выходе из медленной шпильки вы увеличиваете скорость, переключая передачи. Это довольно интересный участок в плане работы двигателя, и он отлично подходит для обгона. Вы ускоряетесь, развиваете максимальную скорость и стараетесь опередить соперника. Именно здесь можно сравнить мощность двигателей разных производителей. Гибридная система и работа с ERS играют важную роль, поскольку на этой прямой нужно использовать всю мощность силовой установки, а затем эффективно накапливать энергию на остальных отрезках, чтобы полностью зарядить батарею перед выходом из шпильки и ускорением на прямой».

Как сообщал УНИАН, Гран-при Канады в сезоне-2016 состоится 12 июня.