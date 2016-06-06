Фанаты призвали пилота "Макларен" уйти из Формулы-1 ради карьеры в Top Gear

Фанаты "Формулы-1" призвали пилота Формулы-1 "Макларен" Дженсона Баттона стать постоянным ведущим всемирно известной ТВ-программы Top Gear, сообщает standard.co.uk.

Зрители оценили остроумие 36-летнего Баттона во время сюжета программы, когда он тестировал автомобиль McLaren 675 LT. Теперь они предлагают, чтобы он заменил в качестве ведущего часто критикуемого Криса Эванса.

"Мы знали, что Баттон лучше водит автомобили, чем Кларк, но теперь еще и знаем, что он лучше как ведущий", - написал в Twitter один из фанов Top Gear.

Другой зритель предложил Баттону прекратить выступления в Формуле-1 ради карьеры на ТВ.

Отметим, что Крис Эванс заменил в Top Gear знаменитого ведущего Джереми Клаксона и с тех пор часто поддается критике зрителей за свою "громкость и раздражительность".

Дженсон Баттон выступает в Формуле-1 с 2000-го года. В 2009-м он в качестве пилота команды "Брон" стал чемпионом мира, а с 2010-го является гонщиком "Макларен".