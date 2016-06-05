MotoGP: Росси выиграл Гран-при Каталонии
Семикратный чемпион мира продолжает вести борьбу за титул.
Итальянский мотогонщик команды MotoGP "Ямаха" Валентино Росси одержал победу на Гран-При Каталонии в Монтмело.
Второе и третье место заняли испанцы из "Хонды" - Марк Маркес и Дани Педроса.
1. Валентино Росси ("Ямаха")
2. Марк Маркес ("Хонда") +2.652
3. Дани Педроса ("Хонда") +6.313
4. Маверик Виньялес ("Сузуки") +24.388
5. Пол Эспаргаро ("Ямаха") +29.546
6. Кэл Кратчлоу ("Хонда") +36.244
7. Андреа Довицизо ("Дукати") +41.464
8. Альваро Баутиста ("Априлия") +42.975
9. Данило Петруччи ("Дукати") +45.337
10. Эктор Барбера ("Дукати") +46.669
Для 37-летнего Росси эта победа стала второй в сезоне. Теперь в зачете гонщиков семикратный чемпион мира занимает третье место, уступая лидеру Марку Маркесу на 22 очка.
Прошлогодний победитель MotoGP Хорхе Лоренсо находится на втором месте в индивидуальном зачете. На Гран-при Каталонии он досрочно сошел с дистанции.
Как сообщал УНИАН, в пятницу во время свободных заездов на Гран-при Каталонии погиб испанский гонщик Луис Салом.