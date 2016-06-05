MotoGP: Росси выиграл Гран-при Каталонии

Итальянский мотогонщик команды MotoGP "Ямаха" Валентино Росси одержал победу на Гран-При Каталонии в Монтмело.

Второе и третье место заняли испанцы из "Хонды" - Марк Маркес и Дани Педроса.

1. Валентино Росси ("Ямаха")

2. Марк Маркес ("Хонда") +2.652

3. Дани Педроса ("Хонда") +6.313

4. Маверик Виньялес ("Сузуки") +24.388

5. Пол Эспаргаро ("Ямаха") +29.546

6. Кэл Кратчлоу ("Хонда") +36.244

7. Андреа Довицизо ("Дукати") +41.464

8. Альваро Баутиста ("Априлия") +42.975

9. Данило Петруччи ("Дукати") +45.337

10. Эктор Барбера ("Дукати") +46.669

Для 37-летнего Росси эта победа стала второй в сезоне. Теперь в зачете гонщиков семикратный чемпион мира занимает третье место, уступая лидеру Марку Маркесу на 22 очка.

Прошлогодний победитель MotoGP Хорхе Лоренсо находится на втором месте в индивидуальном зачете. На Гран-при Каталонии он досрочно сошел с дистанции.

Как сообщал УНИАН, в пятницу во время свободных заездов на Гран-при Каталонии погиб испанский гонщик Луис Салом.