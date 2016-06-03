MotoGP: Испанский мотогонщик погиб на свободных заездах Гран-При Каталонии

Об этом говорится на сайте организатора гонок MotoGP, передает Дождь.

Салом во время заездов упал на 12 повороте. На место сразу приехали две медицинские машины, две машины «скорой» и медицинский вертолет. 24-летнего гонщика доставили в больницу, однако там врачи не смогли спасти его.

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«С глубочайшим сожалением сообщаем о гибели Луиса Салома из команды SAG Team в результате аварии за 25 минут до окончания сессии свободных заездов», — говорится на сайте MotoGP.

Впервые Салом участвовал в чемпионате мира в испанском Хересе в 2009 году. В 25 гонках он занимал призовые места, в 2012 году в гонках класса Moto3 на чемпионате мира он занял второе место. Два раза призовые места Салом занимал в гонках класса Moto2, в них он принимал участие 41 раз.

В 2013 году он стал выступать за команду Red Bull KTM Ajo. В 2016 году он перешел в команду SAG.