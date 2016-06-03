MotoGP: Испанский мотогонщик погиб на свободных заездах Гран-При Каталонии
Испанский мотогонщик Луис Салом погиб после аварии на свободных заездах Гран-При Каталонии в шоссейное-кольцевых гонках класса Moto2.
Об этом говорится на сайте организатора гонок MotoGP, передает Дождь.
Салом во время заездов упал на 12 повороте. На место сразу приехали две медицинские машины, две машины «скорой» и медицинский вертолет. 24-летнего гонщика доставили в больницу, однако там врачи не смогли спасти его.
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«С глубочайшим сожалением сообщаем о гибели Луиса Салома из команды SAG Team в результате аварии за 25 минут до окончания сессии свободных заездов», — говорится на сайте MotoGP.
Впервые Салом участвовал в чемпионате мира в испанском Хересе в 2009 году. В 25 гонках он занимал призовые места, в 2012 году в гонках класса Moto3 на чемпионате мира он занял второе место. Два раза призовые места Салом занимал в гонках класса Moto2, в них он принимал участие 41 раз.
В 2013 году он стал выступать за команду Red Bull KTM Ajo. В 2016 году он перешел в команду SAG.