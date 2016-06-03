MotoGP: Лоренсо задаёт темп на второй тренировке в Барселоне
Лидер чемпионата MotoGP Хорхе Лоренсо возглавил протокол второй пятничной тренировки Гран При Каталонии.
Испанец показал лучшее время 1.41,712, опередив на 0,242 секунды своего будущего сменщика в Yamaha Маверика Виньялеса, первенствовавшего на утренней сессии, сообщает Autosport.
Гонщик LCR Honda Кэл Кратчлоу стал третьим, в то время как первую пятёрку замкнули Дани Педроса и Скотт Реддинг, прибавившие в конце тренировки.
Валентино Росси на последних минутах также улучшил своё время, но при этом оказался только шестым и уступил Лоренсо полсекунды.
Гонщик Avintia Эктор Барбера показал седьмой результат. В конце топ-10 расположились два представителя заводской команды Ducati Андреа Янноне и Андреа Довициозо, между которыми вклинился Марк Маркес.
Вновь, как и первой тренировке, упал Джек Миллер, но австралиец избежал травм.
Гран-при Каталонии состоится в воскресенье, 5 мая.