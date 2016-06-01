Мотогонщик Росси про Гран-при Каталонии: "У меня есть потенциал быть быстрым"

В ближайшие выходные на испанском Гран-при Каталонии Валентино Росси придется постараться, дабы сократить 37-очковое отставание от своего напарника по команде Хорхе Лоренцо, который выиграл гонку в Муджелло. Итальянский этап стал разочарованием для Валентино, который в своей домашней гонке не смог претендовать на подиум из-за сгоревшего мотора Yamaha, сообщает Xsport со ссылкой на crash.net,

Росси признался, что было обидно сойти на домашнем этапе, но еще более проблемным стал отрыв, который сложился в чемпионате между «Доктором» и его основными конкурентами в этом сезоне (37 пунктов от напарника по команде Хорхе Лоренцо, и 27 – от Марка Маркеса).

На Гран-при Каталонии в Испании легендарный мотогонщик попытается продемонстрировать весь свой потенциал, который должен позволить ему бороться за победу:

«Гран-при Каталонии проходит на одном из моих любимых треков. Мне нравится схема трассы и царящая там атмосфера. Я думаю, что мне под силу провести хорошую гонку. У меня есть потенциал быть быстрым в Испании, но осадок от гонки в Муджелло еще остался. Самое важное, что там мы были достаточно быстры благодаря работе, которую проделали во время уик-энда. В Барселоне мы должны работать в том же духе, дабы быть готовыми к гонке».

В прошлом сезоне Росси закончил этап в Каталонии на втором месте, а за свою карьеру выигрывал там шесть раз. Последний триумф итальянца пришелся на сезон 2009-го, когда он отобрал победу у Хорхе Лоренцо в последнем повороте гонки.