Масса намекнул, что может завершить карьеру в Формуле-1

Бразильский пилот команды "Уильямс" Фелипе Масса допустил, что по окончанию нынешнего сезона завершит карьеру в Формуле-1. Об этом сообщает Сrash.net.

По словам Массы, он "дважды подумает" о продолжении своей карьеры, если в следующем уровне ему не удастся получить контракт с одной из-топ команд Ф-1.

"Я по-прежнему мотивирован и счастлив заниматься любимым дело и надеюсь, что так будет и дальше. Посмотрим, как все сложится, но я хотел бы верить, что смогу выступать за хорошую команду. Если такой возможности не предоставится, я подумаю дважды", — заявил бразилец.

35-летний Фелипе Масса выступает в Формуле-1 с 2002-го года. На его счету 11 побед в Гран-при - все добыты в 2006-2008 годах в кокпите болида "Феррари".

С 2014-го года Масса выступает за "Уильямс". В нынешнем сезоне он является единственным гонщиком, который финишировал в первой десятке во всех шести Гран-при.