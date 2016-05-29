Формула-1: Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако. Это первая победа действующего чемпиона мира в нынешнем сезоне Формулы-1.

На 15-м круге гонки британец обошел своего партнера по команде Нико Росберга, а спустя еще несколько кругов воспользовался ошибкой лидера пелотона Даниэля Риккардо, который заехал в пит-стоп в то время, когда механики "Ред Булл" не были готовы его обслужить. После этого Хэмилтон первую позицию не уступал.

Макс Ферстаппен, победивший на Гран-При Испании две недели назад, сегодня досрочно покинул гонку, разбив свой "Ред Булл". Также не доехал до финиша пилот "Феррари" Кими Райкконен.

Вместе с тем, героем гонки стал пилот "Форс Индия" Серхио Перес. Мексиканец после волны пит-стопов в середине гонки вышел на третье место и в оставшееся время смог защитить позицию от атак Себастьяна Феттеля на "Феррари".

Результаты Гран-при Испании:

1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес")

2. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл") +7,252

3. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия") +15,846

4. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари") +1:23,076

5. Фернандо Алонсо, Испания ("Макларен") +1:25,076

6. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия") +1:32,999

7. Нико Росберг, Германия ("Мерседес") +1:33,290

8. Карлос Сайнс, Испания ("Торо Россо") +1 круг

9. Дженсон Баттон, Великобритания ("Макларен") +1 круг

10. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс") +1 круг

Несмотря на неудачную гонку, в личном зачете продолжает лидировать немец Нико Росберг, выигравший первые четыре этапа нынешнего сезона.

Кими Райкконен, ранее занимавший второе место, опустился на четвертую позицию, пропустив вперед Льюиса Хэмилтона и Даниэля Риккардо.

Личный зачет:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 106;

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 82;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 66;

4. Кими Райкконен ("Феррари") - 61;

5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 60;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 38;

7. Фелипе Масса ("Уильямс") - 37;

8. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 29;

9. Серхио Перес ("Форс Индия") - 23

10-11. Роман Грожан ("Хаас") - 22;

10-11. Даниил Квят ("Ред Булл"/"Торо Россо") - 22.

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 188;

2. "Феррари" - 121;

3. "Ред Булл" - 112;

4. "Уильямс" - 66;

5. "Форс Индия" - 37.