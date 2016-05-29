Формула-1: "Ред Булл" и "Торо Россо" продлили контракт с "Рено" на поставку моторов

Французская компания "Рено" заключила контракт на поставку моторов в Формуле-1 с австрийской командой "Ред Булл" и итальянской "Торо Россо" на 2017-2018 годы. Об этом сообщает Motorsport.

"После реконструкции, которую обязались провести в "Рено", был достигнут очевидный прогресс. Поэтому логично было продолжить работу с двигателем под маркой TAG Heuer", - заявил руководитель "Ред Булл" в Формуле-1 Кристиан Хорнер.

Отмечается, что в 2015 году "Ред Булл" был готов отказаться от сотрудничества с французской компанией из-за недовольства моторами. Однако позже в "Рено" смогли добиться прогресса от двигателей, в результате чего на последних Гран-при "Ред Булл" демонстриует успехи - Макс Ферстаппен стал победителем гонки в Испании, а Даниэль Риккардо выиграл квалификацию в Монако.

"Ред Булл" получает моторы "Рено" с 2007-го года. В нынешнем сезоне они используются под маркой TAG Heuer.

"Торо Россо", являющая фарм-командой "Ред Булл", пользовалась моторами "Рено" в 2014-2015 годах. Сейчас итальянская "конюшня" использует двигатели "Феррари".