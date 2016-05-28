Австралиец Рикардо выиграл квалификацию Гран-при Монако

В Монте-Карло завершилась квалификация этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, где победу одержал австралиец Даниэль Рикардо, сообщает f1news.

Даниэль Риккардо выиграл квалификацию в Монако, завоевав первый поул в карьере и первый для Red Bull Racing с Гран-при Бразилии 2013. Вместе с ним с первого ряда стартует Нико Росберг, а со второго гонку начнут Хэмилтон и Феттель, с третьего – Хюлкенберг и Сайнс.

После третьей тренировки на машине Райкконена пришлось заменить коробку передач – финн потеряет пять мест на старте завтрашней гонки.

Квалификация в Монако – ключевая сессия уик-энда. Обгонять на городской трассе почти невозможно, итоги гонки во многом определяются позициями на стартовом поле – за последние десять лет гонку в Монако семь раз выигрывал обладатель поула. И хорошая стартовая позиция позволяет Рикардо рассчитывать на успех в воскресенье, но для этого круг должен быть идеальным, а в Монако это всегда связано с риском.

Гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье, 29 мая.