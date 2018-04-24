Накануне Гран-при Монако: главные события года в Формуле-1

В ближайшее воскресенье в "Формуле-1" состоится гонка Гран-При Монако. Заезд по улицам Монте-Карло нельзя назвать определяющим в чемпионате - в конце концов за успехи в нем дают не больше очков, чем на других трассах. Тем не менее, данный Гран-При по-прежнему остается знаковым как с исторической, так и с соревновательной точки зрения. Узкие дороги и сложные повороты не позволят пилотам потерять бдительность хотя бы на секунду, и именно в такой гонке участники Ф-1 могут по-настоящему проявить свое мастерство при обгонах и удержании максимально возможной скорости на всех участках трассы.

Гран-при Монако - это, возможно, самая ожидаемая гонка в сезоне "Формулы-1" и первый серьезный рубикон, после которого команды оглядываются, что было сделано в течение сезона и каковы их шансы на успех в дальнейшем.

Нико Росберг – абсолютный фаворит

Накануне сезона ведущие специалисты "Формулы-1" называли фаворитом чемпионата Льюиса Хэмилтона, который становился лучшим гонщиком Ф-1 в предыдущие два года. Однако планы 31-летнего британца на третий титул подряд нарушил его партнер по команде "Мерседес" Нико Росберг. В прошлом немецкий пилот считался сильным гонщиком, который, тем не менее, был не в состоянии бросить вызов Хэмилтону. Росберг начал опровергать этот тезис с самой первой гонки сезона.

Когда Нико выиграл Гран-при Австралии, это не стало для кого-то неожиданностью – в активе немца и ранее был ряд первых мест на подиуме, в том числе шесть в прошлом сезоне. Но Росберг на этом не остановился и выиграл еще три гонки подряд – в Бахрейне, Китае и России. Таким образом, он не только гарантировал себе уверенное лидерство в личном зачете пилотов, но и побил достижение легендарного Михаэля Шумахера – учитывая результаты чемпионата-2015, Нико выиграл семь гонок кряду. Рекорд по количеству побед подряд, впрочем, продолжает принадлежать Себастьяну Феттелю, который в 2013-м году на болиде "Ред Булл" никого не подпускал к первому месту на протяжении девяти Гран-при.

Тем временем, Хэмилтон отстал от Росберга на 43 очка и сейчас занимает третье место в общем зачете. Но, похоже, эта ситуация нисколько не вгоняет британца в депрессию. После ряда триумфов в "Мерседесе" британец утолил страсть к победам. Сейчас он размышляет над своим наследием и просто наслаждается ролью одной из знаменитостей Формулы-1. Например, к Гран-при Монако он приготовил для себя шлем, котором изображены легендарные поп-исполнители, недавно ушедшие из жизни - Майкл Джексон, Дэвид Боуи, Уитни Хьюстон и другие.

Скандальный размен в "Ред Булл"

Пока на вершине чемпионата интриги ждать не приходится, самые яркие события сезона развернулись внутри команды "Ред Булл". Во время Гран-при Китая - третьего этапа сезона - героем гонки стал 22-летний россиянин Даниил Квят, впервые в своей карьере финишировавший на третьем месте. Будущее единственного представителя РФ в "Ред Булл" тогда казалось безоблачным, но все изменилось уже спустя месяц.

Во время следующего Гран-при России Квят сделал грубую ошибку, после которой претендент на чемпионство Себастьян Феттель вылетел на своей "Феррари" с трассы. Сразу после инцидента немец не жалел матерных слов в адрес молодого россиянина, а после Гран-при на Квята обрушился град критики еще и от прочих любителей Ф-1. Но, как оказалось, все это было цветочками по сравнению с тем, что происходило внутри австрийской конюшни. Спустя несколько дней после гонки в Сочи руководство "Ред Булл" приняло беспрецедентное решение отправить Квята в свою фарм-команду "Торо Россо", а взамен забрать оттуда 18-летнего Макса Ферстаппена.

Ферстаппен еще с подросткового возраста считался одним из самых талантливых гонщиков в мире. Его отец Йос Ферстаппен в 90-х годах также выступал в Ф-1, но никогда не считался звездным пилотом и лишь на самом старте карьеры дважды занимал место на подиуме. Можно сказать, что Ферстаппен-младший уже превысил достижения отца – свою первую же гонку за "Ред Булл" голландец сенсационно завершил победой! Более того, специалисты были впечатлены не только самим фактом успеха голландца, но и его не по годам уверенным вождением.

"Ферстаппен для меня - как Шумахер. Макс верит своему таланту, своим умениями, он может использовать их в разных ситуациях, именно по этой причине ему удается обгонять. Он просто выходит на внутреннюю траекторию во время атаки и справляется с последствиями. У него нет особенного плана, это все уверенность в себе, у Макса задатки стать великим", — считает бывший конструктор болидов Ф-1 Гэри Андерсон, который работал с Шумахером на старте его карьеры.

Теперь Ферстаппен является самым молодым победителем гонки в истории Формулы-1, и это лишь один из немногих его персональных рекордов. К тому же, если в начале сезона многие гонщики утверждали, что 18 лет - это слишком ранний возраст для участия в Ф-1, то теперь они постесняются высказывать такое мнение. Ферстаппен, который лишь в сентябре прошлого года получил водительские права, надежно закрепился в "Ред Булл", где его называют будущим команды. Ну а для Квята, который в Испании финишировал на высоком для "Торо Россо" 10-м месте, дорога в "Ред Булл" теперь фактически закрыта.

Стагнация "Феррари"

На втором месте в Кубке конструкторов по-прежнему находится "Феррари", но в легендарной "конюшне" оптимизма по этому поводу становится все меньше. Себастьян Феттель и Кими Райкконен стараются выжимать максимум со своих болидов, но проблема находится не в пилотах, а в машинах. Бывший президент "Скудерии" Лука ди Монтедземоло уже выразил разочарование успехами команды, результаты которой заметно отстают от "Мерседеса". В то же время бывший гонщик "Феррари" Стефан Йоханнсон заметил, что итальянская команда, в отличии от конкурентов, перестала прогрессировать, а моторы на машинах не являются конкурентоспособными в борьбе за титул.

В самой команде пока лишь рассуждают, что можно сделать для того, чтобы болиды стали сильнее. А в победу на Гран-при Монако, кажется, верит лишь Феттель: "Я думаю, это должна быть сильная трасса для нас. В прошлом году мы были конкурентоспособны здесь, а сейчас улучшили элементы, которые являются решающими в Монако".

Тем не менее, сегодня все указывает на то, что побороться за чемпионство в этом году у "Феррари" не получится. А, учитывая последние тенденции, даже удержать второе место "Скудерии" будет очень непросто, ведь сегодня машины, произведенные в Маранелло, уже ничуть не превосходят "Ред Булл".

Уверенность в "Уильямс", сдержанный оптимизм в "Макларен"

Другая команда, которая некогда была грандом Формулы-1, "Уильямс" может быть довольна положением дел в сезоне. У британцев сегодня нет достаточно денег, чтобы на равных бороться с лидерами пелотона, но и роль лучшего из середняков "конюшню" вполне устраивает. Бразилец Фелипе Масса и финн Вальтери Боттас регулярно приносят "Уильямс" очки, благодаря чему команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов, оторвавшись от "Торо Россо" сразу на 39 баллов. Пожалуй, сейчас это максимально возможный результат для британцев, которым для полного счастья не хватает лишь нескольких попаданий пилотов на подиум.

А вот "Макларен", пилоты которого в прежние времена 12 раз становились чемпионами мира, за пять этапов лишь четыре раза попадал в очковую зону. Ныне команда является одним из аутсайдеров чемпионата, а ее будущее не выглядит радужно. Если сейчас за "Макларен" выступают чемпионы мира Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон, то с такими низкими результатами через несколько лет британцам тяжело будет привлечь в свой состав пилотов такого же класса.

Тем не менее, в "Макларен" по-прежнему работают над болидом, а Фернандо Алонсо даже считает, что по аэродинамическим особенностям машины команды уступают лишь двум лидерам чемпионата. "Возможно, это сюрприз для большинства наших конкурентов, но только не для нас. Хорошо быть впереди "Уильямс", "Форс Индия" и "Феррари" в плане шасси. У нас самый быстрый автомобиль после "Мерседес" и "Ред Булл", которые выглядят просто отлично", - заявил испанский гонщик.

Босс "Макларен Груп" Рон Деннис пошел еще дальше. "Я искренне верю, что следующим чемпионом мира после "Мерседес" будет "Макларен". Мы добьемся этого раньше других", — считает специалист. Впрочем, слова оптимизма из боксов "Макларен" звучат уже несколько лет, но результаты команды продолжают разочаровывать многочисленных поклонников команды. Поэтому пока к таким заявлениям стоит относиться очень осторожно – не исключено, что за ними вновь ничего не последует.

"Монако – это особое место"

Уже завтра в 15:00 начнется квалификация Гран-при Монако, которая на этой трассе имеет гораздо большее значение, чем на других этапах Формулы-1. Льюис Хэмилтон уже заявил, что именно победитель квалификации в этом году станет триумфатором всего Гран-при, а сама гонка будет скучной.

К счастью, настрой Хэмилтона разделяют далеко не все пилоты. "Монако – это особое место, - считает двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, - Не думаю, что найдется много пилотов, которые скажут, что им не нравится выступать в Монако. Трасса довольно узкая, обгонять на ней почти невозможно, что порой очень огорчает. Но если вам удается хороший быстрый круг или обгон в борьбе за позицию, вы остаетесь очень довольны".

Алексей Игнатенко