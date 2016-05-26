Семья погибшего гонщика Бьянки подаёт в суд на руководство "Формулы-1"

Семья Жюля Бьянки, умершего в прошлом году из-за последствий тяжёлой аварии во время Гран При Японии в октябре 2014 года, подаёт в суд на руководство Формулы 1, FIA и команду Marussia, сообщает f1news.ru.

В подготовленном юристами иске утверждается, что «при планировании, выборе времени, организации и проведении гонки» были допущены ошибки, гонка прошла «в опасных условиях во время тайфуна», а смерти Жюля можно было избежать.

Филипп Бьянки, отец гонщика, в этой связи отметил: «Мы обращаемся к правосудию в поиске правды о решениях, которые привели к гибели нашего сына. На многие вопросы наша семья не имеет ответов, мы уверены в том, что аварии и смерти Жюля можно было избежать, если бы не были допущены некоторые ошибки».

В 2014-м на Гран-при в Монако Жюль Бьянки завоевал единственные очки в истории команды Marussia.