На десяти машинах "Формулы-1" заменили элементы силовых установок
12:50, 26 мая 2016Мотор
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Накануне Гран-при Монако команды усиливают свои болиды.
formula1.com
В Международной федерации автоспорта (FIA) подтвердили замену элементов силовых установок сразу на десяти машинах, сообщает f1news.
Трое гонщиков, как и планировалось, получили доработанные версии двигателя внутреннего сгорания – Риккардо, Магнуссен и Алонсо.
Четверым поменяли турбину – Росбергу, Риккардо, Магнуссену и Эриксону. Троим – Росбергу, Риккардо и Магнуссену – MGU-H, двоим – Риккардо и Магнуссену – MGU-К.
Накопитель энергии заменили у гонщиков McLaren, Haas, Sauber и Toro Rosso, а так же у Росберга и Магнуссена.
Новый электронный блок управления получили гонщики McLaren, Haas и Sauber, а так же Росберг и Сайнс.
Все замены входят в число разрешенных и не предполагают штрафов.
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