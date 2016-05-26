На десяти машинах "Формулы-1" заменили элементы силовых установок

В Международной федерации автоспорта (FIA) подтвердили замену элементов силовых установок сразу на десяти машинах, сообщает f1news.

Трое гонщиков, как и планировалось, получили доработанные версии двигателя внутреннего сгорания – Риккардо, Магнуссен и Алонсо.

Четверым поменяли турбину – Росбергу, Риккардо, Магнуссену и Эриксону. Троим – Росбергу, Риккардо и Магнуссену – MGU-H, двоим – Риккардо и Магнуссену – MGU-К.

Накопитель энергии заменили у гонщиков McLaren, Haas, Sauber и Toro Rosso, а так же у Росберга и Магнуссена.

Новый электронный блок управления получили гонщики McLaren, Haas и Sauber, а так же Росберг и Сайнс.

Все замены входят в число разрешенных и не предполагают штрафов.