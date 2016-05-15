Голландский гонщик Ферстаппен стал самым молодым победителем Гран-при Формулы-1

20:05, 15 мая 2016
Мотор
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Пилот "Ред Булл" сразу на три года превзошел предыдущий рекорд, установленный Себастьяном Феттелем восемь лет назад. 

Reuters

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал самым молодым победителем Гран-при в истории Формулы-1.

Голландец выиграл Гран-при Испании в возрасте 18 лет и 227 дней. Эта гонка была для Ферстаппена первой в новой команде после перехода из "Торо Россо".

Прежним обладателем рекорда был Себастьян Феттель, который в 2008 году, будучи пилотом "Торо Россо", выиграл гонку в возрасте 21 года и 74 дней. После этого немец стал гонщиком команды "Ред Булл", в составе которой четыре раза становился чемпионом Формулы-1.

Теперь Ферстаппен является самым молодым гонщиком, лидировавшим в гонке, завоевавшим очки, попавшим на подиум и победившим в Гран-при.

Как сообщал УНИАН, Макс Ферстаппен стал пилотом "Ред Булл" две недели назад после того, как руководство австрийской "конюшни" взяло его из своей дочерней команды "Торо Россо" в обмен на россиянина Даниила Квята.

Сегодня Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, став всего лишь вторым победителем гонки Ф-1 в нынешнем сезоне после Нико Росберга.

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