Формула-1: Голландец Ферстаппен из "Ред Булл" выиграл Гран-при Испании

Гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании в Формуле-1.

18-летний пилот в середине гонки возглавил пелотон и до конца Гран-при не пропустил мимо себя никого из конкурентов. Второе и третье места на подиуме заняли гонщики "Феррари" - финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель.

Лидеры чемпионата Нико Росберг и Льюис Хэмилтон, представляющие "Мерседес", завершили гонку на первом круге, когда Хэмилтон, потеряв контроль над своим болидом, вынес с трассы автомобиль Росберга.

Также отметим, что почти всю дистанцию гонки среди лидеров ехал Даниэль Риккардо из "Ред Булл", но на последнем круге проколол колесо и опустился на четвертое место.

Результаты Гран-при Испании:

1. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");

2. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари") +0,616;

3. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари") +5,581;

4. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл") +43,950;

5. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс") +45,271;

6. Карлос Сайнс, Испания ("Торо Россо") +1:01,395;

7. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия) +1:19,538;

8. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс") +1:20,707;

9. Дженсон Баттон, Великобритания ("Макларен") +1 круг;

10. Даниил Квят, Россия ("Торо Россо") +1 круг.

После Гран-При Испании Нико Росберг из "Мерседес" со 100 очками в активе продолжает возглавлять личный зачет гонщиков Формулы-1. На второе место вышел Кими Райкконен, на третьей позиции - Льюис Хэмилтон.

Личный зачет:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 100;

2. Кими Райкконен ("Феррари") - 61;

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 57;

4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 48;

5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 48;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 38;

7. Фелипе Масса ("Уильямс") - 36;

8. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 29;

9. Роман Грожан ("Хаас") - 22;

10. Даниил Квят ("Ред Булл"/"Торо Россо") - 22.

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 157;

2. "Феррари" - 109;

3. "Ред Булл" - 94;

4. "Уильямс" - 65;

5. "Хаас"- 22.