Формула-1: Голландец Ферстаппен из "Ред Булл" выиграл Гран-при Испании
18-летний пилот сумел воспользоваться ошибками фаворитов гонки.
Гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании в Формуле-1.
18-летний пилот в середине гонки возглавил пелотон и до конца Гран-при не пропустил мимо себя никого из конкурентов. Второе и третье места на подиуме заняли гонщики "Феррари" - финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель.
Лидеры чемпионата Нико Росберг и Льюис Хэмилтон, представляющие "Мерседес", завершили гонку на первом круге, когда Хэмилтон, потеряв контроль над своим болидом, вынес с трассы автомобиль Росберга.
Также отметим, что почти всю дистанцию гонки среди лидеров ехал Даниэль Риккардо из "Ред Булл", но на последнем круге проколол колесо и опустился на четвертое место.
Результаты Гран-при Испании:
1. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");
2. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари") +0,616;
3. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари") +5,581;
4. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл") +43,950;
5. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс") +45,271;
6. Карлос Сайнс, Испания ("Торо Россо") +1:01,395;
7. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия) +1:19,538;
8. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс") +1:20,707;
9. Дженсон Баттон, Великобритания ("Макларен") +1 круг;
10. Даниил Квят, Россия ("Торо Россо") +1 круг.
После Гран-При Испании Нико Росберг из "Мерседес" со 100 очками в активе продолжает возглавлять личный зачет гонщиков Формулы-1. На второе место вышел Кими Райкконен, на третьей позиции - Льюис Хэмилтон.
Личный зачет:
1. Нико Росберг ("Мерседес") - 100;
2. Кими Райкконен ("Феррари") - 61;
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 57;
4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 48;
5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 48;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 38;
7. Фелипе Масса ("Уильямс") - 36;
8. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 29;
9. Роман Грожан ("Хаас") - 22;
10. Даниил Квят ("Ред Булл"/"Торо Россо") - 22.
Кубок конструкторов:
1. "Мерседес" - 157;
2. "Феррари" - 109;
3. "Ред Булл" - 94;
4. "Уильямс" - 65;
5. "Хаас"- 22.