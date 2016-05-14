Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании "Формулы-1"

В Барселоне завершилась квалификация этапа "Формулы-1" Гран-при Испании, в котором победу одержад британец Люис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.

Британец проехал свой быстрейший круг за 1 минуту 22 секунды ровно и на 0,28 секунды опередил лидера нынешнего сзона и победителя всех предыдущих этапов немца Нико Росберга. Третье место на счету Даниэля Риккардо из Red Bull TAG Heuer - 0,68 секунды отставания.

Финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель финишировали, соответственно, на 5-6 местах.

Гонка Гран-при Испании состоится на автодроме в Барселоне в воскресенье, 15 мая.