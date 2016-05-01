Формула-1: Росберг и "Мерседес" - победители Гран-при России

Немецкий гонщик Формулы-1 Нико Росберг стал победителем Гран-при России, который состоялся сегодня в Сочи.

Этот успех стал для пилота "Мерседес" четвертым в четырех гонках нынешнего сезона и седьмым подряд, если учитывать Гран-при прошлогоднего чемпионата.

Также на счету Росберга лучший круг гонки - немец проехал дистанцию за 1.39,094 минуты.

Второе место на подиуме с отставанием в 25 секунд занял партнер Росберга по "Мерседесу" британец Льюис Хэмилтон. Третьим до финиша доехал финн Кими Райкконен из "Феррари".

Также в очковую зону попали: Вальттери Боттас ("Уильямс"), Фелипе Масса ("Уильямс"), Фернандо Алонсо ("Макларен"), Кевин Магнуссен ("Рено"), Ромен Грожан ("Хаас"), Серхио Перес ("Форс Индия"), Дженсон Баттон ("Макларен").

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из "Феррари" сошел с дистанции на старте гонки, когда в его болид врезался россиянин Даниил Квят на "Ред Булл".

Таким образом, личный зачет пилотов в текущем чемпионате продолжает возглавлять Нико Росберг, набравший максимально возможные 100 очков. Далее следуют Льюис Хэмилтон (57), Кими Райкконен (43), Даниэль Риккардо (36), Себастьян Феттель (33).

В Кубке конструкторов продолжает доминировать "Мерседес", в активе которого теперь 157 очков. У "Феррари" - 76 баллов, у "Ред Булл" - 57.