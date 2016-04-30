"Формула-1": Росберг выиграл квалификацию Гран-при России

В Сочи завершилась квалификация этапа "Формулы-1" Гран-при России, где лучшее время показал немецкий пилот "Мерседес" Нико Росберг, сообщает официальный сайт соревнований.

Результат Росберга составил 1 минута 35.417 секунды.

Вслед за Росбергом расположились два финских гонщика Валери Боттас ("Уильямс") и Кими Райкконен ("Феррари"). Немец Себастьян Феттель на "Феррари" занял лишь 7-е место.

Неполадки в работе мотора на машине "Мерcедес" британца Льюиса Хэмилтона вывели действующего чемпиона из борьбы накануне решающего заезда. Он будет стартовать с 10-го места в гонке.

Гонка Гран-при России состоится в Сочи 1 мая.