Формула-1: Феррари обновит двигатель перед Гран-при России

После столкновения пилотов команды Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена в самом начале Гран-при Китая, босс "Феррари" Серджио Маркионне заявил, что перед командной стоит условие как-можно быстрее вернуться на свой уровень, сообщает Bleacher Report.

Начиная с сентября 2015 года пилоты Феррари не выиграли ни одной гонки, а Феттель уже находится достаточно далеко от лидирующих в личном зачете пилотов.

В ответ на неудачный старт Феррари уже готовит обновление двигателя, которое они будут использовать на Гран-при в России. Этот ход может иметь разные последствия - либо он оживит команду, либо полностью разрушит нынешний сезон.

Перед Феттелем и Райкконеном стоит задача прервать победное шествие пилота Мерседеса Нико Росберга, который выигрывает все гонки подряд начиная с Гран-при Мексики в прошлом году.

Гран-при России состоится 1 мая в Сочи.