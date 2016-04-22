Формула-1: "Ред Булл" рассчитывает догнать "Мерседес" на Гран-при Канады

Команда Формулы-1 "Ред Булл" надеется, что во время Гран-при Канады ее пилоты смогут на равных конкурировать с болидами "Мерседес", сообщает BBC.

К гоночному уик-энду, который состоится 10-12 июля, "Ред Булл" обновит в автомобилях моторы "Рено", что позволит ускорить машины на 0,45 секунды. При этом в команде помнят: на прошедшем Гран-при Китая пилот "Ред Булл" Даниэль Риккардо уступил победителю квалификации Нико Росбергу из "Мерседеса" 0,52 секунды.

Как сообщал УНИАН, немецкий пилот "Мерседеса" Нико Росберг выиграл первые три гонки в сезоне, завоевав максимально возможные 75 очков. Даниэль Риккардо с 36 очками занимает третье место в личном зачете гонщиков.

Следующее Гран-при состоится 1 мая в российском Сочи.