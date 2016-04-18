Немецкий пилот Формулы-1 Росберг повторил достижение Шумахера

11:46, 18 апреля 2016
Мотор
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Победа гонщика "Мерседеса" в Гран-при Китая стала для него шестой подряд в Ф-1.

Росберг - победитель Гран-при Китая / Sutton Motorsports Images

Победа немецкого пилота "Мерседес" Нико Росберга на вчерашнем Гран-при Китая стала для него шестой подряд в Формуле-1, сообщает formula1.com.

Росберг выиграл последние три Гран-при минувшего чемпионата, а также первые три гонки нового сезона - в Австралии, Бахрейне и Китае. Всего на счету 28-летнего немца 17 побед в статусе гонщика Ф-1.

Ранее шесть побед подряд в Формуле-1 добывали пилоты "Феррари" Альберто Аскари и Михаэль Шумахер. В 2013 году их достижение побил Себастьян Феттель, выигравший на болиде "Ред Булл" девять гонок кряду.

Также отмечается, что ранее три победы подряд на старте сезона добывали всего шесть пилотов. Последний раз это происходило в 2004 году, когда сезон с "хет-трика" начал Михаэль Шумахер.

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