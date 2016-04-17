Формула-1: Росберг выиграл третью подряд гонку сезона-2016

В Шанхае завершилась гонка чемпионата "Формулы-1" Гран-при Китая, где третью победу подряд в карьере одержал немец Нико Росберг, сообщает официальный сайт соревнований.

Дистанцию в 56 кругов пилот "Мерседес" преодолел за 1 час 38 минут 53.891 секунды.

Следом за Росбергом финишировал еще один представитель Германии Себастьян Феттель ("Феррари", Италия) - +37.776 секунды, тройку призеров замкнул россиянин Даниил Квят из австрийской "Ред Булл Рейсинг" - +45.936.

Стартовавший с последнего места по итогам квалификации действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседес", финишировал на 7-м месте. Он в начале квалификации выбыл из борьбы из-за проблем с болидом.

Таким образом, после трех этапов соревнований в зачете пилотов у Росберга максимально возможное количество очков - 75. У Хэмилтона 39 баллов и 2-е место, у австралийца Даниэля Риккардо ("Ред Булл") - 36, у Феттеля - 33, а у замкнувшего тройку призеров в Шанхае Квята - 21 (7-е место).

Всего очки набрали уже 13 пилотов, включая тест-пилота британской "Макларен" бельгийца Стоффеля Вандорна. Он на втором этапе в Бахрейне заменил испанца Фернандо Алонсо, попавшего в аварию на первом этапе в Австралии. Вандорн занял в Бахрейне 10-е место и набрал 1 очко.

В зачете команд после трех этапов у "Мерседес" 114 очков, "Феррари" - 61, "Ред Булл" - 57.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Сочи. Гран-при России начнется 28 апреля и завершится гонкой 1 мая.