Формула-1: Немец Росберг будет стартовать с первой позиции на Гран-при Китая

Немецкий гонщик команды Формулы-1 "Мерседес" Нико Росберг выиграл квалификацию Гран-при Китая и начнет завтрашнюю гонку с первой позиции.

В финальной сессии квалификации Росберг со второй попытки установил лучшее время заездов, проехав круг за 1:35.402.

Со второй позиции гонку начнет австралийский пилот "Ред Булл" Даниэль Риккардо (1:35.917), с третьей - финн Кими Райкконен из "Феррари" (1:35.972).

Трехкратный чемпион мира Себастьян Феттель показал на своем "Феррари" четвертое лучшее время (1:36:246), а действующий победитель Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон завтра будет стартовать последним, так как в начале квалификации выбыл из борьбы из-за проблем с болидом.