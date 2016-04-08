В Формуле-1 вернут старый формат квалификации

Международная федерация автоспорта (FIA) распространила пресс-релиз, где сообщила, что, начиная с Гран-При Китая в Формуле-1 будет использоваться прошлогодний формат квалификации. Об этом сообщает Motorsport.com.

Ранее все 11 команд-участниц чемпионата обратились с письмом к руководству Формулы-1 с просьбой отменить формат квалификации, который был введен в 2016 году.

"Получив сегодня письмо с единогласным требованием команд, президент FIA Жан Тодт и представитель держателя коммерческих прав Берни Экклстоун в интересах чемпионата решили направить предложение Комиссии Ф-1 и Всемирного совета по автоспорту вернуться к квалификационному формату 2015 года", - говорится в документе.

Отмечается, что нововведение вступит в силу с Гран-При Китая и будет действовать до конца сезона.

Накануне чемпионата руководство Формулы-1 определило новый формат квалификации, согласно которой определяются стартовые места болидов перед гонкой. Ее новизна заключалась в так называемой "нокаут-системе": после каждого пройденного круга из соревнования выбывал один автомобиль с наихудшим временем прохождения трассы. Практически все команды Формулы-1 по ходу первых двух Гран-При сезона критиковали этот формат.