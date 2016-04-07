"Феррари" стал финансовым чемпионом прошлого сезона Формулы-1

Команда Формулы-1 "Феррари" заработает больше всего денег за прошедший чемпионат в этой гоночной серии, сообщает Autosport.

В течение следующих десяти месяцев итальянская "конюшня" получит от Formula One Management (FOM) $192 млн. "Мерседес", выигравший Кубок конструкторов, занял второе место в рейтинге и получит $171 млн.

Опередить конкурентов "Феррари" удалось за счет дополнительной выплаты $70 млн, которые команда получила за свое многолетнее участие в Формуле-1, продолжающееся с самого первого сезона в 1950 году.

Далее в финансовом рейтинге находятся "Ред Булл" ($144 млн), "Уильямс" ($87 млн), "Макларен" ($82 млн). Всего FOM выплатит командам Формулы-1 $965 млн, что на 9% больше, чем в прошлом году ($883 млн).

Как сообщал УНИАН, первый и второй Гран-При Формулы-1 нынешнего сезона выиграл пилот "Мерседеса" Нико Росберг.