У команды-долгожителя Формулы-1 серьезные финансовые проблемы

Гоночная команда Формулы-1 "Заубер" столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и может пропустить следующий Гран-При, которое состоится в Китае 17 апреля. Об этом сообщает grandprix247.com.

Около 300 сотрудников команды не получили зарплаты даже за февраль. При этом существует вероятность, что "Заубер" может прекратить свое существование в ближайшие недели. Слухи подкрепляются отсутствием владельца "конюшни" Мониши Катерборн на прошедшем Гран-При Бахрейна.

"Заубер" выступает в Формуле-1 с 1993 года. Дольше нее в престижнейшей автогоночной серии участвуют лишь три команды - "Феррари", "Макларен" и "Уильямс".

В первых двух Гран-При сезона 2016 года пилоты "Заубера" Маркус Эрикссон и Фелипе Наср очков не набирали.