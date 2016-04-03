Нико Росберг выиграл второй этап "Формулы-1" в Бахрейне

Немецкий пилот команды Mersedes Нико Росберг выиграл второй этап сезона чемпионата мира в автогонках "Формула-1" - Гран-при Бахрейна, сообщает официальный сайт соревнований.

Его главный оппонент Льюис Хэмилтон столкнулся в первом же повороте с Валттери Боттасом, а Себастьян Феттель сошел еще до старта из-за отказа машины. В итоге, никто не смог помешать Нико Росбергу выиграть гонку.

Немец преодолел дистанцию в 57 кругов за1 час 33 минуты 34.696 секунды.

Вторым финишную черту пересек финский пилот Кимми Райкконен из итальянской "Феррари", отставший от победителя на 10.282 секунды. Третьим - партнер Росберга по команде британец Люис Хэмилтон - 30.148 секунды отставания.

Росберг выиграл вторую гонку подряд из двух возможных в сезоне. Ранее он выиграл Гран-при Австралии в Мельбурне.

Таким образом, в зачете пилотов после двух этапов чемпионата у Росберга максимально возможное количество очков - 50, Хэмилтона - 33, Даниэля Рикардо из Red Bull - 24, Райкконена - 18.

В зачете команд у Mercedes 83 очка, Ferrari - 33, Red Bull - 30.